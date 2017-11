Corsair hat heute das HS50 Stereo Gaming-Headset und damit das neueste Produkt in seinem Segment für Peripheriegeräte vorgestellt.

Das Corsair H50 ist mit 50-mm-Neodymium-Lautsprechertreibern ausgestattet, die für breiten Klang und hohe Qualität sorgen sollen. Dank dem abnehmbaren, Discord-zertifiziertem Mikrofon sowie den direkt am Headset befindlichen Lautstärke- und Stummschaltsteuerungen lässt sich die Audiowiedergabe anpassen, ohne das Spiel zu unterbrechen. Der Anschluss erfolgt über einen 3,5-mm-Klinkenanschluss, sodass das H50 sowohl am PC (mit beiliegendem Y-Adapter) als auch an PS4, Xbox One und mobilen Geräten genutzt werden kann.

Das HS50 verfügt über anpassbaren Ohrmuscheln aus Memory-Schaumstoff und will mit leichter Aluminiumbauweise für hohen Tragekomfort auch bei längeren Sitzungen sorgen. Das H50 erscheint zudem in drei Ausführungen: Carbon Black, Green und Blue - baugleich, aber optisch passend zur jeweiligen Plattform. Alle HS50 Stereo Gaming-Headsets sind durch eine zweijährige Garantie und das CORSAIR-Netzwerk für Kundenservice und technischen Support abgesichert.

Die drei Farbmodelle des Corsair H50 sind ab sofort im Handel und im Online-Shop von Corsair erhältlich. Der Preis im Corsair-Shop liegt bei 64,99 Euro.