Überraschung: Die Macher von Alan Wake und Quantum Break sind nicht länger Xbox-exklusiv unterwegs, sondern neuerdings auf der PlayStation zu finden.

Nach ausführlichen Präsentationen von The Last of Us: Part II und Ghost of Tsushima präsentierte Sony mit Control während des heutigen E3 Showcase eine erste Überraschung. Dabei handelt es sich um das neueste Spiel von Remedy, den Machern von Alan Wake und Quantum Break. Das Studio war zuvor exklusiv auf PC und Xbox vertreten, findet sich künftig aber auch auf der PlayStation wieder.

Control wurde anhand eines Trailers erstmals präsentiert und wird neben der PS4 auch für PC und Xbox One erscheinen. In Kooperation mit Publisher 505 Games wird Remedy also zum Multiplattform-Entwickler. Der neue Titel wird ein übernatürliches Action-Adventure sein, das ihr aus der Third-Person-Perspektive spielt.

Wie der Name schon verrät, geht es vor allen Dingen darum, die Kontrolle über das Spielgeschehen und die übernatürlichen Kräfte zu erlangen. Die Umgebungen sollen auf eure Handlungen reagieren und so formt sich laut der offiziellen Beschreibung eine tiefgründige und unvorhersehbare Welt.

Der Release von Control ist für das kommende Jahr 2019 geplant.