Im Februar erscheint die HD-Neuauflage der Städtebausimulation Constructor. Wer sich einstimmen möchte, der kann sich das Original nun kostenfrei sichern.

Die Constructor-Franchise feiert in diesem Jahr ihr mittlerweile 20-jähriges Jubiläum - und das gilt es natürlich zu feiern. Noch bevor mit Constructor HD eine aufgebohrte Neuauflage am 28. Februar für PC, PS4 und Xbox One sowie am 03. März für Switch erscheint, könnt ihr euch das legendäre Original kostenfrei sichern.

Entwickler und Publisher System 3 verschenkt das Original zusammen mit GOG.com nur am heutigen 31. Januar. Die Aktion wird über den offiziellen Facebook-Auftritt von Constructor HD abgewickelt; diese seite müsst ihr hierzu liken. Anschließend könnt ihr euch das gute Stück via GOG.com für lau herunterladen.