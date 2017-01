Bisher dachte man, dass Constructor HD pünktlich zum Launch der Nintendo Switch zu haben sein wird, das ist nicht länger der Fall.

Falls ihr euch darauf gefreut habt, Constructor HD zum Launch auf eurer Nintendo Switch zu spielen, gibt es schlechte Nachrichten. Denn der Titel wird doch erst später seinen Weg auf die Konsole finden.

So hat sich ein Fehler in die aktuelle Pressemeldung eingeschlichen, in der stand, dass die Wirtschaftssimulation am 3. März erscheint. Laut der offiziellen Facebook-Seite wird der Release jedoch am 28. April stattfinden. Fans müssen sich also fast zwei Monate länger gedulden.