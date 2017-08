Conan Exiles ist bereits auf dem PC erfolgreich unterwegs und startet bald auch auf der Xbox One. Pünktlich bis dahin gibt es eine erste große Erweiterung, welche die Spielwelt ziemlich krass vergrößert.

Funcom hat heute weitere Details zur Erweiterung "The Frozen North" zu Conan Exiles bekannt gegeben. Das Add-on soll pünktlich zum Launch des Spiels auf der Xbox One am 16. August 2017 verfügbar sein und dann per kostenlosem Update auch für PC-Spieler zur Verfügung gestellt werden. Auf der Microsoft-Konsole ist die Erweiterung direkt beim Download der Game-Preview-Version bereits enthalten.

Dank "The Frozen North" wird Conan Exiles spürbar größer werden, denn die neue Spielumgebung nördlich der bereits vertretenen Exiled Lands erhöht die Größe der Spielwelt um satte 70 Prozent. Ein neues Biom mit winterlichem Klima, ein Wettersystem, das euch die richtige Kleidung für kalte und heiße Gebiete abverlangt, und mehr runden das Paket ab. Auch einige neue Spielmechaniken wie das Kochen, Brauen und ein neues Crafting-System erhalten Einzug. Mit Ymir, Lord of Storm and War, gibt es zudem auch einen neuen Boss.

Conan Exiles soll nach dem PC und der Xbox One im ersten Quartal 2018 dann auch auf der PS4 durchstarten.