Für durchaus einige Lacher sorgte ein kurioses Feature von Conan Exiles auf dem PC, das im Zuge des Release viral ging. Im Spiel könnt ihr nämlich per Slider auch die Penisgrößes eures Charakters anpassen und das gute Stück betrachten. Auf Konsolen sieht das aber womöglich ganz anders aus.

Des Penis-Feature hat sicherlich auch einen kleinen Teil dazu beigetragen, dass Conan Exiles einen guten Start auf dem PC erwischt hat und dort mittlerweile profitabel ist. Während die PC-Fassung die Entwicklungskosten schon eingespielt hat, wird eben jenes Feature auf den Konsolen womöglich schwierig umzusetzen sein. Zumindest auf der Xbox One wird es wohl keine Genitalien geben.

Wie Creative Director Joel Bylos nun in einem Interview bestätigte, dürfte die Umsetzung den Richtlinien von Microsoft zum Opfer fallen. "Ich denke, dass das Feature standardmäßig deaktiviert ist. Ich weiß nicht, ob nicht zumindest eine teilweise Nacktheit OK wäre. Wir haben mit Xbox nicht über Brüste gesprochen. Sie erlauben Brüste in einigen ihrer Spiele, aber die Penise werden definitiv nicht dabei sein", so Bylos in Bezug auf die Xbox-One-Version des Spiels.

Conan Exiles soll auf der Microsoft-Heimkonsole später in diesem Jahr zunächst via Game Preview zu haben sein. Die Vollversion, die dann auch für PS4 erscheinen wird, soll 2018 veröffentlicht werden.