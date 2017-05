Eine der weltweit führenden Marken von Gaming-Speichern, Ballistix, hat pünktlich zur Computex neue Gaming-Speichermodule angekündigt. Diese sollen Gameplay und Leistung verbessern und gleichzeitig auch noch stylisch sein.

In Bälde könnt ihr euch die Tactical Tracer DDR4 RGP-Speicher-Module von Ballistix zulegen. Das hat der Hersteller heute in einer Pressemeldung bekanntgegeben. Diese sollen besonders stylisch sein, indem sie die System mit RGB-Kontrast beleuchten. Die Kontrolle über Speicher und Farbschema erhaltet dabei ihr an die Hand.

Die Module sollen aber nicht nur gut aussehen, sondern eben auch durch eine optimierte Gaming-Leistung sowie Stabilität glänzen. Ballistix verspricht Geschwindigkeiten ab 2666 MT/s sowie eine Überwachung der Speichertemperatur in Echtzeit. Ansonsten sind alle anderen Features der Tactical-Serie inklusive XMP-Profilen, einer eleganten schwarzen Leitplatine und spezieller Heatspreader ebenfalls an Bord.

Der Release der Module ist ab dem dritten Quartal über Crucial.de und bei ausgewählten Partnern weltweit geplant.