Vor 16 Jahren hüpfte Command & Conquer: Alarmstufe Rot 2 in den Handel, damals natürlich in verpixelter 2-D-Grafik. Auch heute gibt es noch zahlreiche Fans des Strategieklassikers, wie Adam Horvath. Auf Basis der Unreal Engine 4 setzte sich der Hobby-Entwickler an eine Virtual-Reality-Neuauflage des Spiels, vor dessen kostenloser Veröffentlichung er aber vom Rechteinhaber Electronic Arts die Erlaubnis einholen wollte.

Der Publisher erteilte dem Vorhaben allerdings eine Absage. Zwar sei Electronic Arts dankbar für die "Leidenschaft" und "kreativen Leistungen" von Horvath. Dennoch sehe sich das Unternehmen "nicht in der Lage", die VR-Version von Alarmstufe Rot 2 zu autorisieren - das gelte sowohl für private als auch kommerzielle Zwecke.

Bei Fan-Modifikationen wie dieser zeigt sich Electronic Arts durchaus gespalten. Immer mal wieder verbietet das Unternehmen Fan-Kreationen, erlaubte im gleichen Atemzug aber Remakes wie "Renegade X". Horvath möchte sein VR-Strategiespiel dennoch umsetzen, nun aber nicht mehr mit Alarmstufe-Rot-2-Inhalten. Auf welche Alternative der Fan-Entwickler zurückgreift, teilte er bisher noch nicht mit. Wie das Remake hätte aussehen könnte, zeigt übrigens dieses Video: