Zwei neue Erweiterungen erhält die Konsolenfassung für Cities: Skylines in diesem Monat. Neben Naturkatastrophen gibt es auch etwas für die Ohren!

Wer die Konsolenfassung von Cities: Skylines spielt, der darf sich noch in diesem Monat auf eine neue Erweiterung freuen. Wie der Publisher Paradox Interactive und die Entwickler von Colossal Order bekanntgegeben haben, erscheint Natural Disasters Mitte Mai für PlayStation 4 und Xbox One. Wie der Name bereits vermuten lässt, finden Naturkatastrophen wie Meteoriteneinschläge, Waldbrände, Tsunamis oder auch Erdbeben den Weg in das strategische Aufbauspiel. Während des Spielens können diese zufällig auftreten, aber wer Zuhörer der drei neuen Radiosender ist, der kann auf diesen auch vorab Warnungen erhalten.

Neben Natural Disasters wurde auch das Radio Station Pack angekündigt, welches Cities: Skylines auf den Konsolen die populären Sender Rock City Radio und Relaxation Station hinzufügt. Die Erweiterungen erscheinen am 15. Mai für die PlayStation 4 und Xbox One.