Nach dem überraschend großen Erfolg von Cities: Skylines auf dem PC erschien die Simulation auch für PS4 und Xbox One. Nun kommen die beiden Heimkonsolen auch in den Genuss der ersten Erweiterung.

In einer Pressemitteilung hat Paradox Interactive heute die Veröffentlichung der ersten Erweiterung namens "Snowfall" für Cities: Skylines auf den Konsolen PS4 und Xbox One angekündigt. Das Add-on bringt zusätzliche Winterkarten mit und verwandelt die Welt nicht nur in ein winterliches Wunderland, sondern stellen euch auch vor frostige neue Aufgaben.

So müsst ihr künftig Straßen von Schnee und Eis räumen lassen und genügend Heizkraft für alle Bezirke der Stadt zur Verfügung stellen. Ab wann ihr das dürft? Das Release-Datum wurde nun auf den 14. November 2017 festgezurrt. Einen neuen Trailer gibt es anbei für euch.

Die Features des Add-ons laut offiziellen Angaben im Überblick:

Wettereffekte erweitern bestehende Karten. Regen und Nebel als herbstliche Vorboten des Winters ziehen über die Städte. Eine Kaltfront bestimmt das Geschehen rund um Schneepflüge, Straßeninstandhaltung und mehr auf der neuen Winterkarte.

Neue Fahrzeuge erweitern den Pool der Verkehrsmittel. Neue Straßenbahnen und ein vereinfachtes Management der öffentlichen Transportsysteme entlasten die Bürgermeister.

Wohlig warme Wohnungen sind das Ziel aller Bürgermeister! Um dies zu erreichen, umfasst die Erweiterung neue Möglichkeiten die Gebäude der Stadt zu beheizen.