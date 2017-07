So früh könnt ihr es schon kostenlos spielen

Citadel: Forged With Fire

Noch bevor Citadel: Forged With Fire in den Early Access geht, werdet ihr euch vom Online-Rollenspiel selbst ein Bild machen können. Dies wird dank der bevorstehenden offenen Beta-Testphase möglich.

Blue Isle Studios wird sein neuestes Online-Rollenspiel Citadel: Forged With Fire noch im Vorfeld des Early-Access-Starts einer offenen Beta-Testphase unterziehen. Diese wird bereits am kommenden Samstag, den 22. Juli 2017 um 15:00 Uhr deutscher Zeit starten. Die Testphase soll dann bis zum Sonntag, den 23. Juli 2017 um 18:00 Uhr andauern, so dass euch jedoch nur ein kleines Zeitfenster bleibt, um Hand anzulegen.

Unklar ist gegenwärtig noch, welche Inhalte die Beta konkret spendiert bekommt. Auch steht nicht fest, ob Spielfortschritte in die Early-Access-Fassung übernommen werden können. Der Early-Access-Start wurde für den kommenden Mittwoch anberaumt. Wer vorab an der Beta teilnehmen möchte, kann sich auf dieser Webseite registrieren.