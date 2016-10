Electronic Arts hat mit dem neuen Shooter Battlefield 1 ins Schwarze getroffen und in Großbritannien direkt die Spitzenposition übernommen.

Der Shooter lässt damit als erster Titel FIFA 17 hinter sich, denn EAs Fussballspiel hatte seit dem Release stets die Nase in Großbritannien vorne. Dabei verkaufte sich das neue Battlefield in der ersten Verkaufswoche häufiger als die Vorgänger Battlefield 4 und Battlefield: Hardline zusammengenommen. Ebenfalls neu in den Top 10 ist Batman: Return to Arkham auf Rang 5. Hingegen verpasste Civilization VI die oberen Ränge mit Platz 16.

Die britischen Platzierungen der Vorwoche im Überblick:

Battlefield 1 (Multi) NEU! FIFA 17 (Multi) Mafia III (Multi) Gears of War 4 (Multi) Batman: Return to Arkham (Multi) NEU! WWE 2K17 (Multi) Rise of the Tomb Raider: 20 Year Edition (PS4) Forza Horizon 3 (Multi) Grand Theft Auto V (Multi) Minecraft: Xbox Edition (XOne)