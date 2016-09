Die neue Slim-Version der PlayStation 4 sorgt weiter für Frohlocken bei Sony in Japan. Die Heimkonsole hat das japanische Hardware-Ranking derzeit fest im Griff.

Nach knapp 100.000 Verkäufen in der Vorwoche liegt man in der zweiten Woche seit dem Verkaufsstart des schlankeren Modells immer noch bei knapp 50.000 Verkäufen pro Woche. Das reicht deutlich vor dem zweitplatzierten 3DS für Rang 1. Außerdem hat Sonys PS4 damit nun auch die Wii U in Japan insgesamt überflügelt.

Die japanischen Hardware-Verkaufszahlen der KW 38/2016 im Überblick:

PlayStation 4 - 49.652 Stck Nintendo 3DS - 33.898 Stck PlayStation Vita - 9.817 Stck Wii U - 2.731 Stck PlayStation 3 - 1.105 Stck Xbox One - 124 Stck