In Großbritannien hat sich in der vergangenen Woche durchaus Einiges getan, so dass sich auf den ersten drei Rängen jeweils Neulinge tummeln.

Die Nase vorn hat dabei BioShock: The Collection; die HD-Neuauflage lässt damit unter anderem Pro Evolution Soccer 2017 hinter sich, das sich mit Rang 2 begnügen muss. Im Vergleich zum Vorgänger PES 2016 gingen die Verkaufszahlen um drei Prozent im Jahresvergleich zurück. Auf Platz 3 ist indes NBA 2K17 neu dabei und auch Microsofts ReCore tummelt sich neu in den Top 10.

Die britischen Platzierungen der KW 37/2016 im Überblick:

BioShock: The Collection (Multi) NEU! Pro Evolution Soccer 2017 (Multi) NEU! NBA 2K17 (Multi) NEU! Overwatch (Multi) ReCore (XOne) NEU! Rocket League (Multi) Uncharted 4: A Thief's End (PS4) Grand Theft Auto V (Multi) No Man's Sky (Multi) Deus Ex: Mankind Divided (Multi)