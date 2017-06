Die bekannte Rollenspiel-Reihe Castlevania erhält bekanntermaßen eine animierte TV-Serie bei Netflix. Nun wurde der Cast dieser Produktion bestätigt.

Die kommende Castlevania-Reihe auf Netflix hat durchaus einige bekannte Schauspieler zu bieten, die den animierten Charakteren auf dem Bildschirm in der englischsprachigen Variante ihre Stimme leihen.

Richard Armitage (Thorin Eichenschild in der "Hobbit"-Trilogie) wird demnach Trevor Belmont einsprechen, während Dr. Gaius Baltar aus "Battlestar Galactica", also Schauspieler James Callis, Alucard verkörpern wird. Emily Swallow aus "The Mentalist" spielt Lisa Tepes und Matt Frewer aus "Orphan Black" spricht einen Charakter namens The Bishop ein. Alejandro Reynoso leiht die Stimme Sypha Belnades und Tony Amendola ist The Elder in der Reihe.

Producer der Netflix-Serie ist Adi Shankar. Graham McTavish spielt in dieser Dracula und gab den Cast zusammen mit dem Producer nun bekannt. Der Startschuss soll am 07. Juli 2017 fallen.