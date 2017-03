Capcom greift in die Mottenkiste und legt vier bekannte Arcade-Klassiker für mobile Geräte neu auf.

Mit dem vertikal scrollenden Shoot-'em-Up 1942 Mobile bringt euch Capcom in die Lüfte, wo ihr Massen an feindlichen Flugzeugen abschießen und ihnen ausweichen müsst. Actionreich geht es auch in Wolf of the Battlefield: Commando Mobile zur Sache, in dem ihr mit Maschinengewehr und Granaten die Feinde auf dem Schlachtfeld ummähen müsst.

Außerdem werden die Action-Plattformer Ghosts'N Goblins und der Nachfolger Ghouls'N Ghosts aufpoliert und auf iOS sowie Android veröffentlicht. Dabei sollen alle Spiele an die Touchscreen-Bedienung angepasst und um Ranglisten erweitert werden.

Die Veröffentlichung des Spiele-Quartetts ist für die kommenden Monate geplant.