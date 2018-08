Call of Duty: WWII

Mit "Shadow War" wurde nun der vierte und letzte DLC zu Call of Duty: WWII offiziell angekündigt, bevor im Herbst das neue Call of Duty: Black Ops IIII durchstartet. Wir verraten euch hier, was euch dabei alles erwartet.

Bereits in der kommenden Woche, nämlich am 28. August 2018, wird der neue DLC "Shadow War" für Call of Duty: WWII erhältlich sein, wie gewohnt allerdings zunächst zeitexklusiv auf der PlayStation 4. Spieler auf Xbox One und PC werden sich ab dann wieder einen Monat lang gedulden müssen, bis der Zusatzinhalt auch auf ihren Plattformen zur Verfügung steht.

Im DLC sind die drei neuen Multiplayer-Karten Airship, Chancellery und Excavation enthalten. Darüber hinaus gibt es eine neue Mission für den War-Modus sowie das finale Kapitel der Nazi-Zombies-Saga. Es ist also wieder für alle Vorlieben im Shooter etwas dabei.

Die Karte Airship spielt auf einer feindlichen Basis in den Alpen, wobei ihr um die Kontrolle über ein Zeppelin kämpft. Chancellery verschlägt euch in eine französische Kanzlei und Excavation ist in einer algerischen Mine angesiedelt.

Im War-Modus erwartet euch die neue Operation Arcane, die in einem geheimen Forschungslabor in den österreichischen Bergen angesiedelt ist. Dort müsst ihr geheime Pläne und Technologien stehlen - und bekommt dabei auch einen Hangar voller UFOs zu Gesicht. Laut Multiplayer Environment Artist Matt Abbott habe man schließlich auch die Fiktion so weit wie möglich einfließen lassen wollen.