Nach dem Release von Call of Duty: WWII Anfang November startet auch dieses Mal wieder die Call of Duty World League, kurz CWL. Activision hat nun Details bekannt gegeben, darunter das riesige Preisgeld, das es zu gewinnen gibt.

Die neue Call of Duty World League im kommenden Call of Duty: WWII hat in der 2018er Saison nicht weniger als 4,2 Millionen US-Dollar Preisgeld zu bieten. Der Startschuss fällt im Rahmen der CWL Dallas Global Open am 08. Dezember 2017. Insgesamt wird es sechs globale LAN-Events, den neuen CWL National Circuit, die CWL Pro League in der MLG Arena, die Rückkehr der CWL Championship und das höchste Gesamtpreisgeld in der Geschichte des Franchise geben.

Die CWL Pro League, eine Serie von LAN-Events, in denen CWL-Profipunkte über Platzierung und Turnierteilname entscheiden, startet am 23. Januar 2018. Diese Profiliga wird aus zwei Divisionen mit jeweils acht Teams bestehen, die in der MLG Arena in Columbus, Ohio, gegeneinander antreten werden.

Neu in dieser Saison ist der CWL National Circuit, der aus acht Online-Liegen in Australien, Kanada, Frankreich, Italien, Deutschland, Spanien, Großbritannien und den USA besteht. Im Laufe der vier Runden der Online-Wettkämpfe treten die Teams an, um sich CWL-Profipunkte, Reise und Unterbringung für ein globales Event und in der letzten Runde Zutritt zu den letzten Qualifikationsspielen für die Call of Duty World League Championship 2018 zu sichern.

Am Tag der Veröffentlichung des Shooters starten die regionalen Ranglisten bei MLG GameBattles – dem offiziellen Veranstalter, um online CWL-Profipunkte zu verdienen – in den Regionen Nordamerika, Europa und Asien/Pazifik. Die Call of Duty World League Championship 2018 findet im August 2018 statt, es geht um insgesamt 1,5 Millionen US-Dollar Preisgeld. Weitere Details zur Championship 2018 werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Das Kay Bailey Hutchison Convention Center in Dallas, Texas, ist Austragungsort für das erste offene globale Event des Jahres. Die CWL Dallas Global Open laufen vom 08. bis zum 10. Dezember. Tickets und weitere Informationen sind auf MLG.tv/CWLDallas erhältlich.

Weitere Informationen über die neue Saison der Call of Duty World League:

Sechs riesige, offene LAN-Events um CWL-Profipunkte mit insgesamt je 200.000 USD Preisgeld:

Dallas, Texas — 08. - 10. Dezember

New Orleans, Louisiana — 12. - 14. Januar

Atlanta, Georgia — 09. - 11. März

Drei weitere globale Events, die noch enthüllt werden

Die CWL Pro League kehrt ab Januar 2018 zurück in die MLG Arena in Columbus:

Zwei Divisionen mit je acht Teams treten in dieser Saison pro Runde an, was die Liga auf vierzehn Spiele pro Runde erweitert

Übertragungen laufen dienstags, mittwochs und donnerstags

Die vier besten Teams jeder Division ziehen in die Playoffs ein

200.000 USD Preisgeld werden in den regulären Wettkämpfen der einzelnen Runden ausgeschüttet

500.000 USD Preisgeld werden im Rahmen der Playoffs jeder Runde ausgeschüttet

Runde 1: 23. Januar – 22. März: Playoffs für Runde 1 starten am 06. April

Runde 2: 15. Mai – 19. Juli: Playoffs für Runde 2 starten am 27. Juli

Neuer CWL National Circuit:

Wettbewerb für die besten Teams, die sich nicht für die Call of Duty World League qualifiziert haben

Regionale Wettkämpfe, acht Online-Ligen: Australien, Kanada, Frankreich, Italien, Deutschland, Spanien, Großbritannien und USA

Die siegreichen Teams jeder Runde erhalten 3.000 CWL-Profipunkte, plus 1.000 USD Preisgeld für die Sieger sowie Reise- und Unterbringungskosten für die Teilnahme an einem ausgewählten globalen Event oder den letzten Qualifikationsspielen:

Runde 1: 26. Januar – 16. Februar

Runde 2: 16. März – 13. April

Runde 3: 11. Mai – 01. Juni

Runde 4: 22. Juni – 13. Juli

Call of Duty World League Championship kehrt 2018 zurück:

32 Teams aus aller Welt kämpfen um insgesamt 1,5 Millionen USD Preisgeld

Weitere Details werden in Kürze veröffentlicht

Online-Wettkämpfe bei MLG GameBattles um CWL-Profipunkte in allen zugelassenen Regionen starten am 3. November 2017:

Jegliche Qualifikationen und Setzlisten basieren auf CWL-Profipunkten, die registrierten Spielern vorenthalten sind

Punkte gehören einzelnen Spielern, nicht Teams

Fünfzehn CWL 2K-Online-Turniere im Laufe der Saison:

2.000 CWL-Profipunkte pro Turnier sowie Bargeld für die Sieger, geplant für die Saison pro Region; erstes Turnier voraussichtlich am 12. November.