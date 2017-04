Call of Duty: WWII

Noch vor dem offiziellen Livestream zu Call of Duty: WWII ist ein weiterer Leak aufgetaucht. Dieser verrät die Existenz eines Season Pass und einer Special Edition des kommenden Titels.

Via Twitter sind Marketing-Materialien des Händlers GameStop zum kommenden Call of Duty: WWII aufgetaucht. Diese präsentieren eine Pro Edition des Titels, die neben dem Hauptspiel ein Steelbook sowie einen Season Pass enthält. Activision hatte den Titel vom Entwicklerstudio Sledgehammer Games letzte Woche offiziell angekündigt und einen Livestream am heutigen Mittwoch für 19:00 Uhr angesetzt.

Call of Duty: WWII soll laut einem weiteren Leak einen Koop-Modus enthalten und im November des Jahres erscheinen. Eine Beta-Phase soll vorab auf der PlayStation 4 erfolgen.