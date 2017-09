Call of Duty: WWII

Am Wochenende startet die PC-Beta von Call of Duty: WWII. Ist euer Rechner fit für den First-Person-Shotter? Welche Inhalte gibt es? Hier kommen die Antworten.

Ab sofort könnt ihr den Preload für die Call of Duty: WWII PC-Beta am Wochenende starten. Activision hat alle nötigen Files für die Testphase online gestellt und da es sich um eine offene Beta handelt, könnt ihr alles den Download direkt beginnen.

Der Download benötigt etwa 14 GB, aber ihr solltet um die 25 GB freiräumen, um die Installation durchführen zu können. Die Beta startet am Freitag, den 29. September und dauert bis Montag, den 2. Oktober an. Auf exakte Startzeiten müssen wir noch warten. Wenn ihr spielen wollt, solltet ihr sicherstellen, dass ihr die aktuellsten NVIDIA-Treiber installiert habt. Die Beta zu Call of Duty: WWII ist ziemlich umfangreich ausgefallen, weswegen wir euch untenstehend auch noch die offiziellen Angaben zu den Inhalten von Activision eingefügt haben.

Call of Duty: WWII PC-Beta - Minimale Systemanforderungen

OS: Windows 7 64-Bit or later

CPU: Intel Core i3 3225 or equivalent

RAM: 8 GB RAM

HDD: 25 GB HD space

Video: NVIDIA GeForce GTX 660 @ 2 GB / AMD Radeon HD 7850 @ 2GB or better

DirectX: Version 11.0 compatible video card or equivalent

Network: Broadband Internet connection

Sound Card: DirectX Compatible

Call of Duty: WWII PC-Beta - Empfohlene Systemanforderungen

OS: Windows 7 64-Bit or later

CPU: Intel Core i5-2400 / AMD Ryzen R5 1600X

RAM: 12 GB RAM

HDD: 25 GB HD space

Video: NVIDIA GeForce GTX 970 / GTX 1060 @ 6GB or AMD Radeon™ R9 390 / AMD RX 580

DirectX: Version 11.0 compatible video card or equivalent

Network: Broadband Internet connection

Sound Card: DirectX Compatible

Call of Duty: WWII PC-Beta - Inhalte

Maps – Vier Multiplayer-Maps: Pointe du Hoc, Ardennes Forest, Gibraltar und Aachen.

War – Operation Breakout.

Modi – Vier Multiplayer-Modi: Team Deathmatch, Domination, Hardpoint und Kill Confirmed.

Divisionen – Fünf Divisionen: Infantry, Expeditionary, Airborne, Armored und Mountain Division. Spieler sind nicht an eine einzige Division gebunden.

Progression – Spieler beginnen mit Soldaten-Rang 1. Über das Wochenene wird der Level-Cap auf 35 erhöht.