Eigentlich hätten am heutigen 14. November ja die Mikrotransaktionen im Shooter Call of Duty: WWII durchstarten sollen, doch daraus wird zunächst nichts. Zudem wurde ein erster PC-Patch nun ebenfalls verfügbar gemacht.

Activision und Sledgehammer haben den Start der Mikrotransaktionen und damit auch der COD Points im neuen Call of Duty: WWII noch einmal verschoben. Die mit Echtgeld erwerbbaren COD Points sollen nun noch einmal eine Woche später, nämlich am 21. November in der kommenden Woche, durchstarten. An diesem Termin erhalten Käufer der digitalen Spielversion auch ihren Bonus von 1.100 COD Points dann gutgeschrieben.

Zwar kommunizierte der Publisher die entsprechende Verschiebung offiziell, nannte aber keinen konkreten Grund. Es ist allerdings nicht sonderlich schwer zu erraten, dass man zunächst der Problembehebung im Multiplayer des Titels eine deutlich höhere Bedeutung zumisst. Immer noch kämpft der Titel mit den dedizierten Servern und Matchmaking-Problemen.

Unterdessen haben nun auch PC-Spieler einen ersten Patch spendiert bekommen. Dabei wurden die gleichen Änderungen untergebracht, die zuletzt bereits das Konsolen-Update zu Call of Duty: WWII zu bieten hatte. Kleinere Differenzen bestehen beim Patch-Log lediglich in PC-spezifischen Features wie dem FOV-Slider oder auch dem zusätzlichen Discord-Support.