Sony stellte auf dem eigenen Blog heute gleich mehrere PlayStation-4-Bundles zu Call of Duty: WWII vor. Eine Ausführung davon ist streng limitiert. Dieses bietet einige besondere Bonus-Inhalte an.

Call-Of-Duty-Fans, die noch nicht im Besitz einer PlayStation 4 sind oder solche, die sich die PlayStation 4 Pro demnächst zulegen wollen, haben Grund zur Freude. Sony kündigte heute auf dem offiziellen Blog gleich mehrere PS4-Bundles mit Call of Duty: WWII im Camouflage- und Jet-Black-Design an.

So habt ihr die Möglichkeit auf ein Call of Duty: WWII-Paket mit der PlayStation 4 mit 1 TB Speicher in einer limitierten Auflage in grünem Camouflage-Design. Mit der limitierten Edition erhaltet ihr außerdem 30 Tage früher Zugriff auf die DLC-Mappacks. Zusätzlich bekommt ihr fünf Premium-Ausrüstungssets, einen Waffen-Skin für den Nazi-Zombie-Modus, und ein spezielles Token, um eine Waffe eurer Wahl dauerhaft freizuschalten.

Neben der limitierten Auflage gibt es noch Varianten mit 500 GB Speicher in Jet Black, und einmal mit 1 TB ebenfalls in Jet Black und als Pro-Variante. Die PlayStation-4-Variante mit 1 TB Speicher gibt es wahlweise auch mit zwei PlayStation-4-Controllern im selben Design. Zudem gibt’s in jedem Bundle Call of Duty: WWII als Blu-Ray Disc, zusätzlichen digitalen Bonusinhalten und einen Gutschein für die Vollversion des PlayLink-Spiels That's You!