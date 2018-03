Mit den neuen Call-of-Duty:-WWII-Event Kleeblatt und Platt erwarten euch viele neue Inhalte zum Saint Patrick's Day.

Ab sofort könnt ihr in Call of Duty: WWII das Kleeblatt-und-Platt-Event spielen, das zu Ehren des Saint Patrick's Days abgehalten wird. Activision feiert die Veranstaltung mit allerlei grünen Inhalten, die ihr euch während des Aktionszeitraums nicht entgehen lassen solltet. Nachdem ihr das neueste Update heruntergeladen habt, erwarten euch in Shamrock and Awe (so der englische Name des Events) eine neue Map, zwei zusätzliche Waffen und einige kosmetische Gegenstände.

Entsprechend des irischen Ehrentags mitsamt Kobolden findet sich auch ein Topf voll Gold im Hauptquartier. bis zum 3. April grünt es so grün im Multiplayer-Modus von CoD: WWII. Auch das Menü wurde zu Ehren des Heiligen Patrick komplett überarbeitet, sodass es einige Handgriffe erleichtert. Einige Dinge, die sich nur vom Hauptquartier aus ausführen ließen, könnt ihr jetzt erledigen, ohne dafür die Lobby verlassen zu müssen. Neue Befele vom Einsatzoffizier sowie der Quartiermeister sind direkt über das neue Menü abrufbar. Darüber hinaus erwarten euch im Rahmen von Kleeblatt und Platt folgende Inhalte:

die Map Shipment 1944, die vom Aufbau her ein Remake der Map Shipment aus Call of Duty 4: Warfare ist, steht Besitzern des Season Pass ab sofort zur Verfügung, die anderen Spieler müssen bis zum 16. März warten. Die Map wird auch nach Event-Ende freigeschaltet bleiben.

ihr könnt zwei neue Waffen erspielen, zum einen die M-38 Maschinenpistole, zum anderen das leichte Maschinengewehr MG-81.

der Spielmodus "Koboldjagd" bietet zufällige Maps und Spielmodi. Die Besonderheit: ab und an taucht ein Kobold in der Partie auf. Wer ihn erschießt, bekommt eine Killstreak-Belohnung.

es gibt Vorratskisten mit neuen Items passend zum St.Patrick's Day-Thema, unter anderem mit Uniformen, Waffenskins und mehr.

neu eingeführt hat Sledgehammer Talismane (Charms), die Schlüsselanhängern ähneln und die ihr an euren Waffen befestigen könnt. Für den aktuellen Event gibt es zwei Charms, für das Basisspiel 51, die ihr in Vorratskisten finden könnt.