Die letzten Ableger der Call-of-Duty-Reihe konnten jeweils auch auf prominente Schauspielern aus Hollywood zurückgreifen. Auch für das neue Call of Duty: WWII bahnt sich eine solche Zusammenarbeit an.

Schenkt man neuen Spekulationen im Netz Glauben, dann wird auch im kommenden Call of Duty: WWII wieder ein prominenter Hollywood-Schauspieler zu sehen sein. Dabei soll es sich dieses Mal um Transformers-Darsteller Josh Duhamel handeln.

Duhamel folgt seit kurzem dem offiziellen Twitter-Account der Shooter-Reihe. Vor rund einem Monat hatte er in einem Tweet ein Bild veröffentlicht, das ihn in einem Motion-Capturing-Anzug zeigt. Das führt nun zu Spekulationen, wonach er im neuen Shooter eine Rolle übernehmen könnte.

Schließlich wollen Fans auf einem der geleakten Bilder zum Spiel (siehe oben) Duhamel samt Waffe auch schon erkannt haben. Eine offizielle Bestätigung steht vorerst noch aus, schließlich könnte Duhamel auch für jedes andere animierte Projekt im Mo-Cap-Anzug vor der Kamera gestanden haben.

Unwahrscheinlich ist die Beteiligung eines bekannten Hollywood-Schauspielers jedoch nicht. Sledgehammer Gamer spricht selbst vom "bisher größten Spiel", welches das Studio je produziert habe. Die Kampagne soll "die Authentizität eines cineastischen Blockbusters" liefern, in welcher unter anderem die Landung in der Normandie inszensiert wird.

Im aktuellen Call of Duty: Infinite Warfare war jedenfalls mit Kit Harrington ("Game of Thrones") ebenfalls ein bekanntes Gesicht aus der Schauspieler-Riege zu sehen. Zuvor gab sich kein Geringerer als Kevin Spacey in Call of Duty: Advanced Warfare die Ehre. Nun also Josh Duhamel? In Kürze werden wir mehr wissen. Der große Livestream zur Vorstellung des Spiels findet am 26. April um 19:00 Uhr deutscher Zeit statt.