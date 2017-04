Call of Duty: WWII

Nach der Bestätigung von Call of Duty: WWII machen im Netz vor der ausführlichen Vorstellung am Mittwoch immer mehr Gerüchte die Runde. Dieses Mal geht es um die DLC-Inhalte, die nach dem Release erscheinen sollen.

Nach der ausführlichen Vorstellung per Livestream am Mittwoch werdet ihr Call of Duty: WWII vermutlich auch schon vorbestellen können. Amazon UK hat eine entsprechende Seite bereits ins Netz gestellt und offenbart dabei vermeintliche Details zu den DLC-Plänen für das Spiel.

Demnach sollen PS4-Gamer erneut früher in den Genuss der jeweiligen Zusatzinhalte zum Shooter kommen; PC- und Xbox-One-Spieler werden sich aufgrund einer zeitlich begrenzten Exklusivität auf der PS4 wohl länger gedulden müssen. Sollte Activision einen vergleichbaren Deal mit Sony geschlossen haben, wie bei früheren Titeln, dann wird die Zeitexklusivität vermutlich 30 Tage betragen.

Amazon hat die Produktseite mit der entsprechenden Info bereits wieder aus dem Netz genommen; vermutlich dürfte diese aber dennoch der Wahrheit entsprechen und zuverlässig sein.