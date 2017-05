Call of Duty: WWII

Call of Duty: WWII wird ein Feature fehlen, an das sich viele Fans in den letzten Ablegern gewöhnt hatten.

In Call of Duty: WWII wird es nicht mehr möglich sein, ohne speziellen Perk unbegrenzt lange zu sprinten. Das Feature gehörte in den meisten der letzten Call-of-Duty-Spiele zum Standard. Sledgehammer hingegen versucht eine andere Herangehensweise. Dieses Detail wurde von Mitbegründer des Studios, Michael Condrey.

Codrey konkretisierte allerdings nicht, ob diese Änderung sowohl auf den Single- als auch den Multiplayer-Modus zutrifft. Es ist möglich, dass ein spezialisierter Perk den unbegrenzten Sprint im Mehrspielermodus erlaubt, wodurch ein Perk-Slot geopfert werden müsste.

Womöglich möchte Sledgehammer in Call of Duty: WWII die Spielgeschwindigkeit passend zum Thema des Titels etwas herunterfahren. Auf der E3 werden wir definitiv mehr erfahren.