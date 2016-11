Käufer, die sich die Windows.Store-Fassung von Call of Duty: Infinite Warfare gekauft haben, erhalten ihr Geld zurück. Grund dafür ist der nicht belebte Mehrspielermodus.

Bereits letzte Woche haben wir darüber berichtet, dass Steam- und Windows-Store-Nutzer von Call of Duty: Infinite Warfare auf unterschiedliche Mehrspieler-Lobbys zugreifen. Da es jedoch kaum Spieler gibt, die sich den Titel in Microsofts Store gekauft haben, ist der Mehrspielermodus dort bereits tot.

Daher können Spieler diese Version nun zurückgeben und erhalten ihr Geld zurück. Laut dem reddit-User hayz00s soll die Rücknahme ohne große Probleme vonstatten gegangen sein. Unsere Empfehlung lautet daher: Falls ihr vorhabt den Titel zu kaufen, solltet ihr euch die Steam-Version zulegen.

