Call of Duty: Infinite Warfare

Am Wochenende steht die zweite Beta-Testphase zu Call of Duty: Infinite Warfare an; diese ist nun sogar früher gestartet, als zunächst kommuniziert.

Activision hat den Startschuss für die zweite Beta-Testphase von Call of Duty: Infinite Warfare einen Tag früher gegeben, als zunächst mitgeteilt. Das bestätigte man nun via Twitter.

An dieser Beta dürfen alle Vorbesteller des Spiels auf der Xbox One teilnehmen. Auf der PlayStation 4 wurde die Voraussetzung einer Vorbestellung kurzerhand eingestampft, so dass dort alle PS4-Gamer, die sich für den Titel interessieren, zuschlagen dürfen. Ursprünglich hatte die Beta erst heute Abend beginnen sollen.