Call of Duty: Infinite Warfare

Activision veranstaltet rund um seinen aktuellen Shooter Call of Duty: Infinite Warfare ein Event der besonderen Art, denn auf diesem lässt man mit Eko Fresh und Hans Sarpei zwei Promis mit ihren Teams gegeneinander antreten.

Das Freundschaftsspiel der besonderen Art wird am 25. November 2016 in Berlin ausgetragen. Dabei formieren Rapper Eko Fresh und Ex-Fussballprofi Hans Sarpei jeweils ein Team und messen sich miteinander.

Fans können das Event per Livestream im Netz verfolgen. Die Tickets für die Teilnahme vor Ort gibt es ausschließlich zu gewinnen: Unter allen Fans, die mit #CoDFreundschaftsspiel via Instagram, Facebook oder Twitter ihr Lieblingsteam des Freundschaftsspiels anfeuern, werden 50x zwei Tickets verlost. Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich.

Die beiden Kapitäne werden von den besten CoD-Gamern sowie von YouTubern aus Deutschland unterstützt. Team Fresh gehören noch ViscaBarca, KSFreakWhatElse und MefYou an, für Team Sarpei kämpfen MarcelScorpion, KrappiWhatElse und FittiHollywood. In jedem Team ist noch ein Platz für einen Wildcard-Gewinner frei. Zur Teilnahme haben beide Stars auf ihren Facebook-Kanälen bereits aufgerufen: Hier geht es zum Aufruf von Teamkapitän Eko Fresh, hier zu Hans Sarpei. In einem Twitter-, Instagram- oder Facebook-Beitrag müsst ihr erklären, warum gerade ihr die beste Besetzung für den Posten seid.