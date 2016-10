Ein Profi-Spieler von Call of Duty ist bei einem Autounfall gestorben. Die Beerdigung wurde für alle Fans via Twitch übertragen.

Der 23-jährige Profi-Spieler Phillip "Phizzurp" Klemenov ist bei einem Autounfall in Colorado ums Leben gekommen. Das Mitglied des Clans H2K spielte professionell Call of Duty und streamte regelmäßig bei Twitch.

Am Sonntagmorgen, als er sich nach einem gemeinsamen Abendessen mit seiner Freundin auf dem Rückweg befand, kam es zum Unfall. Laut einem Bericht von CBS spielten sowohl Alkohol als auch Geschwindigkeit eine Rolle. Die leichtverletzte Freundin des Spielers bestreitet dies allerdings. Der Fahrer des anderen Vehikels befindet sich im Krankenhaus in einem kritischen Zustand.

Die Beerdigung wurde für alle Anhänger des Spielers via Twitch übertragen. Über 9.000 Fans nahmen daran teil.

Felix und Bambi konnten sich im Rahmen der Call of Duty XP 2016 einige Tage in Los Angeles austoben. Was dort alles geboten war, erfahrt ihr in unserem XXL-Beit