PC-Multiplayer am Wochenende kostenfrei

Call of Duty: Infinite Warfare

Wer bislang noch einen Bogen um Call of Duty: Infinite Warfare gemacht hat, der kann sich den Titel auf dem PC gefahrlos und ohne Kosten ansehen.

Activision veranstaltet via Steam nun nämlich wieder ein kostenfreies Multiplayer-Wochenende im Shooter. Oder übersetzt: Alle Interessierten unter euch können sich den Client via Steam sichern und direkt losdaddeln.

Das Angebot ist bereits angelaufen, kann also sofort genutzt werden. Dieses wird am 26. Februar abends enden. Es gibt keine Level-Caps und ihr könnt alle Waffen, Spielmodi und alle weiteren Inhalte ohne Einschränkung in diesem Zeitraum nutzen. Lediglich auf den Zombies-Modus müsst ihr im Multiplayer-Bereich verzichten.

Die in der kostenfreien Testzeit gemachten Fortschritte können übernommen werden, solltet ihr euch zum Kauf der Vollversion entscheiden. Um euch diese Option schmackhafter zu machen, gibt es die Standard-Version des Shooters derzeit mit einem Rabatt von 50 Prozent und die Digital Legacy Edition ebenfalls 33 Prozent günstiger. Letztere beinhaltet auch den Season Pass.