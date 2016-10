Publisher Activision hat bekanntgegeben, dass die erste Beta von Call of Duty: Infinite Warfare um einen Tag verlängert wird. Dies gibt den Entwicklern mehr Zeit für die Optimierung des neuen Matchmaking-Systems.

Die Beta von Call of Duty: Infnited Warfare auf der PlayStation 4 wurde um einen Tag verlängert. Dadurch erhalten die Entwickler von Infinity Ward mehr Zeit für den Stresstest und das neue Matchmaking-System des Titels. Am Dienstag, den 18. Oktober endet die erste Beta-Phase und solltet ihr zeitlich eingeschränkt sein, dann habt ihr als Vorbesteller vom 21. bis 24. Oktober erneut die Chance, an einer Testphase vorab teilzunehmen.

Call of Duty: Infinite Warfare erscheint in der Vollversion am 04. November für PC, Xbox One und PlayStation 4.