Bis zum kommenden Montag können ab sofort doppelte Erfahrungspunkte im Multiplayer abgestaubt werden. Das XP-Event läuft bis Montagabend.

Nach den doppelten Erfahrungspunkten für den Zombie-Modus rollt nun das nächste Wochenende mit doppelten Belohnungen an: Am Freitag (18. November) startet um 19 Uhr das Event in allen Multiplayer-Matches und endet am Montag (21. November) ebenfalls gegen 19 Uhr.

Zusätzlich dazu soll am Freitagabend gegen 20 Uhr ein Entwickler-Livestream hier auf Twitch.tv abgehalten werden, in dem Infinity Ward kommende Updates rund um den Multiplayer diskutieren sowie auf die eSports-Elemente des Shooters eingehen wird. Wahrscheinlich spricht die Schmiede dort vor allem über die mindestens vier Erweiterungen für das kommende Jahr, die unter anderem neue Multiplayer-Maps und Zombie-Inhalte mitbringen werden.