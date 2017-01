Eine Woche lang gibt es doppelte Erfahrungspunkte in Call of Duty: Infinite Warfare und Modern Warfare Remastered abzugreifen. Das Event endet am 03. Februar 2017.

Die Entwickler von Infinity Ward haben via Twitter angekündigt, dass eine Woche lang doppelte Erfahrungspunkte in Call of Duty: Infinite Warfare (reguläre XP und Waffen-XP) und Modern Warfare Remastered (reguläre XP) gesammelt werden können. Die Aktion läuft für Call of Duty: Infinite Warfare bis Freitag den 03. Februar und für Modern Warfare Remastered bis zum 30. Januar.

Am 31. Januar erscheint die erste Erweiterung für Call of Duty: Infinite Warfare. Der Sabotage-DLC beinhaltet vier neue Mehrspieler-Karten und eine Zombie-Mission.