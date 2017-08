Auch in diesem Jahr fand wieder das groß angelegte Turnier der Call of Duty World League, kurz CWL, statt. Das Finale 2017 ging am Sonntag zu Ende. Dabei wurde auch ein neuer Weltmeister im erfolgreichen Activision-Shooter gekürt.

Die Call of Duty World League Championship 2017 (9. bis 13. August) fand in den Finalspielen nun ihr Ende und brachte das Team von OpTic Gaming als neuen Weltmeister hervor. Das Team gewann neben der Trophäe zugleich auch das Preisgeld in Höhe von 1,5 Millionen US-Dollar. Insgesamt waren in diesem Jahr satte vier Millionen Dollar in der eSports-Saison der CWL ausgeschüttet worden.

Gespielt wurde auf der PS4, wobei sich OpTic Gaming gegen das Team EnVyUs im von Activision und der Major League Gaming organisierten Wettbewerb durchsetzen konnte. Matthew "FormaL" Piper von OpTic Gaming wurde zudem als MVP der CWL Championship 2017 ausgezeichnet.

Der Wettbewerb an sich verzeichnete im Vergleich zum Vorjahr einen erheblichen Teilnehmerzuwachs von satten 400 Prozent. Insgesamt war das Niveau ausgeglichener, denn rund um den Globus konnten neun Teams im Vorfeld Turniersiege verzeichnen. Dazu zählt auch das Team Splyce, das sich als erster Europa-Vertreter in einem CWL-Event auf nordamerikanischem Boden durchsetzen konnte und in der Endabrechnung auf dem geteilten 7./8. Platz landete.