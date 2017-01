Call of Duty: Infinite Warfare

Infinity Ward einen neuen Patch für Call of Duty: Infinite Warfare veröffentlicht. Was sich genau verändert hat, erfahrt ihr bei uns.

Während sich die Soldaten der Zukunft momentan mit dem Doppel-XP-Event in Call of Duty: Infinite Warfare ihre Zeit vertreiben, haben die Entwickler von Infinity Ward ein neues Update für den Shooter veröffentlicht. Der Softwareflicken hebt die PlayStation-4- und Xbox-One-Fassung des Titels auf die Version 1.08.

Neben vielen Fehlerbehebungen, führt das Update auch ein paar Neuerungen mit ein. So gibt es mit dem "Hyper Team Deathmatch" eine schnellere Variante des Spielmodus, das "Call of Duty World League Personalization Pack" findet seinen Weg ins Spiel und ihr könnt Missionen erfüllen, um neue Commander Ranks zu erhalten. Eine komplette Übersicht der Änderungen findet ihr via offiziellem Reddit.