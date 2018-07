Auf der Comic Con in San Diego wurde eine prallgefüllte Mystery Box Edition vom kommenden Call of Duty: Black Ops IIII präsentiert. Die schaurig schöne Verpackung kann aufleuchten und gibt Zombie-Sounds von sich. Enthalten ist das Spiel in einem Steelbook, FigPins-Figuren der Charaktere Scarlett Rhodes, Bruno Delacrois, Diego Necalli sowie Stanton Shaw, ein 1000-teiliges Puzzle und die erste Ausgabe des Comics von Dark Horse, welches die Hintergrundgeschichte der Charaktere aus Black Ops IIII erzählt. Zusätzlich gibt es noch drei Litografien von Zombies und ganze zehn Aufnäher. Für das Spiel selbst befindet sich außerdem noch der Season Pass in der Box und weitere digitale Inhalte sollen zu einem späteren Zeitpunkt angekündigt werden.

Call of Duty: Black Ops IIII erscheint am 12. Oktober für PlayStation 4, Xbox One und PC. Eine Mehrspieler-Beta soll im August stattfinden und auch ein Test zum Battle-Royale-Modus soll im Anschluss folgen. Die Mystery Box Edition wird in den USA für 200 US-Dollar angeboten.