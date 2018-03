Call of Duty: Black Ops IIII

Die Anzeichen hatten sich zuletzt ja verdichtet, nun ist es aber ganz offiziell: Das nächste Call of Duty stammt aus dem Hause Treyarch und heißt Black Ops IIII. Wir verraten euch hier alle weiteren bekannten Details, darunter den Release-Termin.

Die letzten Tage nahmen die Spekulationen um das diesjährige Call of Duty ja bereits deutlich Fahrt auf, kein Wunder, denn schon heute machte Activision zusammen mit Entwickler Treyarch Nägel mit Köpfen: Call of Duty: Black Ops IIII ist der für 2018 eingeplante Teil der extrem erfolgreichen Shooter-Reihe.

In der Ankündigung spricht Activision gewohnt offensiv davon, dass der neue Titel das Franchise abermals "revolutionieren" soll. Auch einen Release-Termin gibt es bereits: den 12. Oktober 2018. Switch-Fans schauen aber zunächst einmal in die Röhre, denn es wurden lediglich Versionen für PC, PS4 und Xbox One angekündigt.

Weitere Informationen sind ansonsten noch spärlich gesäht, auch weil die offizielle Vorstellung noch etwas auf sich warten lässt. Diese soll am 17. Mai 2018 im Rahmen eines Community-Events erfolgen - und damit noch vor der großen Branchenmesse E3 2018 in Los Angeles. Einen ersten Teaser-Clip gibt es aber bereits und kann im Folgenden angesehen werden.

Dass Call of Duty: Black Ops IIII - und zwar in genau dieser Schreibweise - in Arbeit ist, hatte sich aufgrund von Gerüchten zuletzt mehr als verdichtet. NBA-Star James Harden hatte im Rahmen einer NBA-Partie sogar bereits das Logo des neuen Shooters auf einer Cap geleakt.