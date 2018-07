Im Oktober erscheint bekanntermaßen Activisions neuester Shooter-Streich Call of Duty: Black Ops IIII. Im Vorfeld wird der Titel von Treyarch aber noch einmal auf Herz und Nieren getestet. Jetzt wurden die wichtigsten Details zur Multiplayer-Beta bestätigt.

Publisher Activision und Entwickler Treyarch haben pünktlich zum Start in das Wochenende die Beta-Details zu Call of Duty: Black Ops IIII offiziell bekannt gegeben. Dabei wird der Multiplayer-Modus samt des neuen Battle-Royale-Parts Blackout ausgiebig getestet.

Insgesamt zwei Betas soll es zum neuen Shooter geben, wobei sich die erste dem Multiplayer-Modus widmet und auf zwei Wochenenden aufgeteilt ist. Die sogenannte "Private Beta" soll zunächst auf der PS4 starten und beginnt dort am 03. August 2018. Das Ende der Testphase wurde für den 06. August bestätigt.

Etwas länger warten müssen Spieler auf dem PC sowie der Xbox One; diese kommen erst am darauffolgenden zweiten Beta-Wochenende ab dem 10. August 2018 zum Zug. Die PC-Beta steht dabei exklusiv via Battle.net zur Verfügung; wer einen entsprechenden Account besitzt, kann schon teilnehmen, Vorbesteller der PC-Vollversion erhalten aber einen zusätzlichen Tag in der Beta.

Wer an der Beta auf Konsolen teilnehmen möchte, bekommt den Private Beta Key via Vorbestellung bei ausgewählten Händlern. Vorbesteller der digitalen Versionen via PS Store oder Xbox Store sind automatisch für die Beta registriert.

Der Beta-Fahrplan im Überblick:

PS4 - Beta-Wochenende #1 vom 03. August bis 06. August um jeweils 19:00 Uhr

PS4 und Xbox One - Beta-Wochenende #2 vom 10. August bis 13. August jeweils um 19:00 Uhr

PC Beta Early Access - Beta-Wochenende #2 ab 10. August um 19:00 Uhr

PC Open Beta - Beta-Wochenende #2 vom 11. August bis 13. August um jeweils 19:00 Uhr

Insgesamt stehen in der Beta sechs verschiedene Karten zur Verfügung und auch die neuen Specialists sind spielbar. Nomad und Prophet kehren hingegen in der Beta zurück. An Modi gibt es in der Multiplayer-Beta Team Deathmatch, Domination, Hardpoint, Search & Destroy und den neuen zielbasierten Modus Control. Auch das zurückkehrende Pick-10-System kann ausprobiert werden.

Für September ist dann die oben erwähnte zweite Beta anberaumt. In dieser wird die Battle-Royale-Erfahrung im Blackout-Modus näher unter die Lupe genommen. Details folgen noch! Der Release der Vollversion von Call of Duty: Black Ops IIII ist für den 12. Oktober 2018 vorgesehen.