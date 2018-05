Call of Duty: Black Ops IIII

Activision hat wieder einen neuen Geschäftsbericht vorgelegt und dabei auch einen Blick in die Zukunft geworfen. Insbesondere in Call of Duty: Black Ops IIII setzt man sehr große Hoffnungen.

Gegenüber Investoren und Analysten hat sich Chief Operation Officer Coddy Johnson von Activision Blizzard anlässlich eines aktuellen Geschäftsberichts auch zum kommenden Call of Duty: Black Ops IIII geäußert. Ohne Druck auf Entwickler Treyarch aufbauen zu wollen: Die Hoffnungen in und Erwartungen an den Titel sind wahrlich riesengroß!

Laut Johnson dürfen Spieler nicht weniger als ein "geniales Spiel" und eine "unglaubliche Spielerfahrung" erwarten, die sich auf zahlreiche Features und Spielmodi erstrecken wird. Schon allein die Tatsache, dass es sich um ein Black-Ops-Spiel handelt, lege die Messlatte hoch, schließlich ist das innerhalb des Call-of-Duty-Franchise auch die bislang erfolgreichste Reihe. Allein die Black-Ops-Titel bringen es mittlerweile auf über 200 Millionen Spieler und unzählige Milliarden an Spielstunden.

Entwickler Treyarch habe durch diese Spielstunden und das damit verbundene Spieler-Feedback außerdem den Vorteil, ganz genau zu wissen, was sich die Gamer wünschen. Auch deshalb sei das Studio wie kein zweites dazu in der Lage, die eigene kreative Vision maßgenau umzusetzen, so Johnson weiter.

Das neue Black Ops IIII solle nicht nur auf den bestehenden Stärken aufbauen, sondern wird auch neue Innovationen zu bieten haben. Johnson spricht von "neuen aufregenden Entwicklungen" und verspricht auch PC-Spielern für ihre Fassung "signifikante dedizierte Ressourcen". Die PC-Fassung dürfte also eine ordentliche Anzahl an speziellen (Grafik-)Features zu bieten haben.

Die offizielle Vorstellung von Call of Duty: Black Ops IIII wird am 17. Mai 2018 über die Bühne gehen. Der Release ist für den 12. Oktober auf den Plattformen PC, PS4 und Xbox One geplant. Zuletzt waren erste Multiplayer-Details von Black Ops IIII angedeutet worden.