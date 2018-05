Mit Call of Duty: Black Ops IIII steht ja bereits der nächste Teil der Shooter-Reihe auf dem Plan, doch bevor dieser offiziell vorgestellt wird, gibt es nun noch einmal frische Inhalte für den Vorgänger Black Ops III.

Ende 2015 wurde Call of Duty: Black Ops III veröffentlicht. Kurze Zeit vor dem offiziellen Reveal-Event des Nachfolgers Black Ops IIII aus dem Hause Treyarch wurden nun noch einmal frische Inhalte für den betagten Titel veröffentlicht, die euch schonmal einstimmen sollen.

So haben Treyarch und Publisher Activision nun das neue Event "Operation Swarm" gestartet. Dabei erhaltet ihr mit "Fringe Nightfall" in erster Linie eine neue Karte an die Hand, wobei die populäre, mittelgroße Karte "Fringe" in der Nacht spielbar wird.

Zudem wirft das Event auch zwei neue Waffen in den Ring: Da wäre zunächst die RPK aus dem originalen Call of Duty: Black Ops sowie die Sten aus mehreren Call-of-Duty-Titeln, die im Zweiten Weltkrieg angesiedelt sind. Zuletzt war diese Wumme auch in Call of Duty: WWII vertreten. Wie alle anderen zusätzlichen Waffen auch gibt es diese wieder per Supply Drop.

Zu guter letzt gibt es mit "Prop Hunt" auch noch einen neuen Spielmodus. Dieser ist ebenfalls extrem populär weil aus Call of Duty: Modern Warfare Remastered und Call of Duty: WWII bekannt. Dieser Modus kann aber lediglich auf folgenden Multiplayer-Maps gezockt werden: Aquarium, Combine, Evac, Exodus, Fringe, Redwood, Hunted, Infection, Breach und Nuk3town.