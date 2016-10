Treyarch belohnt euch in Call of Duty: Black Ops III eine ganze Woche lang mit doppelten Erfahrungspunkten.

Kurz bevor mit Call of Duty: Infinite Warfare der neueste Teil der First-Person-Shoter-Serie erscheint, wird euch ein Grund gegeben, einen weiteren Blick in Call of Duty: Black Ops III zu werfen. Wie der Entwickler Treyarch nun auf Twitter bekannt gegeben hat, wird es die gesamte Woche über doppelte Erfahrung geben. Der Aktionszeitraum startete am gestrigen Montag und läuft am 31. Oktober aus.

Ihr könnt also im Mehrspieler-, sowie dem Zombie-Modus doppelte Erfahrungs- und Waffen-Punkte kassieren und so noch ein paar Level in dem Shooter sammeln, bevor ich ab dem 4. November zu dem neuen Ableger wechselt.