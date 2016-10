Interessierte Shooter-Fans haben ab heute die Möglichkeit, die Kampagne der Remastered-Version von Call of Duty: Modern Warfare auf der PS4 zu genießen.

Activision hat heute die Early-Access-Phase der Kampagne der Neuauflage auf der PlayStation 4 gestartet. Alle Käufer der Special Editions des kommenden Call of Duty: Infinite Warfare können sich so bereits 30 Tage vor dem Release am 04. November mit der Kampagne des betagten Klassikers in neuem Gewand beschäftigen.

Der passende Kampagnen-Trailer, den ihr euch im Folgenden ansehen könnt, beinhaltet auch einige legendäre Szenen und stimmt euch auf die Kampagne ein. Die übrigen Inhalte von Call of Duty: Modern Warfare Remastered erscheinen mit Infinite Warfare am 04. November. Dann steht die Kampagne auch auf PC und Xbox One bereit.