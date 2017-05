Call of Duty: Modern Warfare Remastered

Call of Duty: Modern Warfare Remastered war bislang lediglich den teureren Versionen von Call of Duty: Infinite Warfare vorbehalten. Die Neuauflage des Shooters-Klassikers könnte nun aber auch vor einem eigenständigen Release stehen.

Es ist sicherlich kein Geheimnis, dass Activision mit einem eigenständigen Release von Call of Duty: Modern Warfare Remastered noch einmal ordentlich Kohle abstauben könnte. Die Anzeichen verdichten sich nun auch, dass der Publisher diese Möglichkeit nicht vorüber ziehen lassen möchte.

Für neue Spekulationen sorgt nun ein Eintrag beim Spiele-Leihanbieter Gamefly. Dieser listete Call of Duty: Modern Warfare Remastered nun einzeln für den 20. Juni auf der PlayStation 4 sowie für den 20. Juli 2017 auf der Xbox One. Das Zeitfenster ist aufgrund der einmonatigen Zeitexklusivität auf der Sony-Plattform durchaus plausibel.

Hat Gamefly also den Standalone-Release geleakt? Der Produkteintrag wurde in der Zwischenzeit wieder aus dem Netz genommen, allerdings natürlich per Screenshot für die Nachwelt festgehalten. Wir halten euch über die weiteren Entwicklungen dieses Gerüchts natürlich auf dem Laufenden; möglicherweise gibt es auf der diesjährigen E3 eine offizielle Ankündigung.