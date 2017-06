Nach etlichen Gerüchten hat Activision nun endlich Nägel mit Köpfen gemacht und eine eigenständige Variante von Call of Duty: Modern Warfare Remastered angekündigt.

In einer Pressemeldung bestätigte man nun die bevorstehende Veröffentlichung der Neuauflage des klassischen Shooters, welche bis dato ausschließlich im Paket mit Call of Duty: Infinite Warfare zu haben war. Die eigenständige Spielfassung soll nun ab dem 27. Juni 2017 für PlayStation 4 erhältlich sein; es handelt sich dabei um eine Zeitexklusivität, so dass PC- und Xbox-One-Umsetzungen in einem Monat folgen könnten. Offiziell bestätigt ist das gegenwärtig aber noch nicht. Diesbezüglich heißt es lediglich: "Andere Plattformen folgen zu einem späteren Zeitpunkt."

Die Standalone-Fassung beinhaltet die komplette Kampagne sowie 16 Multiplayer-Maps. Um den Release gebührend zu feiern, gibt es außerdem ein neues, saisonales Event namens "Days of Summer". Die fünfwöchige Community-Feier beginnt ebenfalls am 27. Juni und bietet Unmengen an Geschenken im Spiel, EP-Events und neuen Listen über mehrere Titel hinweg, einschließlich einer neuen Sommer-Map.