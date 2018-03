Während wir letztes Jahr auf der gamescom eine eher actiongeladenere Passage erleben durften, in der sich Edward Price vor einem Monster verstecken musste, stand bei der neuen Präsentation der Anfang von Call of Cthulhu im Vordergrund. Der besteht aus investigativer Arbeit: mit den Bewohnern sprechen, Hinweise sammeln und die Umgebung erkunden.

Dabei lässt euch das Spiel sehr viel Zeit. Gar nicht doof, denn so könnt ihr in aller Ruhe die dichte Atmosphäre aufsaugen. Die unterschiedlichen Lösungsansätze sind cool, hoffentlich zieht sich das durch das ganze Spiel. Call of Cthulhu macht gegenwärtig den Eindruck, als würde Adventure-Freunde ein gruseliges Horrorabenteuer erwarten, das der Pen-&-Paper-Vorlage in kaum einem Aspekt nachsteht.