Call of Cthulhu & Vampyr

Focus Home Interactive hat die offizielle Webseite mit einem Update versehen und dabei grobe Termine für zwei vielversprechende Titel aus dem eigenen Line-up genannt.

Wie der Publisher auf der eigenen Webseite nun kommuniziert, sollen sowohl Call of Cthulhu als auch Vampyr noch im laufenden Jahr 2017 veröffentlicht werden. Beide Spiele waren bereits vorher pauschal für dieses Jahr datiert, nun hat man den Zeitraum aber noch weiter eingegrenzt.

Das von Entwickler Dontnod stammende Vampyr wird demnach im Laufe des vierten Quartals 2017 erhältlich sein. Der gleiche Zeitraum ist zudem auch für Call of Cthulhu aus dem Hause Cyanide gültig. Genauere Angaben, ob im Oktober, November oder Dezember mit den beiden Spielen zu rechnen sein wird, machte Focus Home aber noch nicht.

Cyanide wird mit Styx: Shards of Darkness im kommenden Monat zunächst noch einen anderen Titel veröffentlichen. Dontnod hingegen hatte mit Vampyr derzeit nur dieses Spiel in Arbeit, nachdem man Life is Strange veröffentlicht hatte.