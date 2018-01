Auch im abgelaufenen Monat Dezember konnten natürlich wieder BIU Sales Awards für das Erreichen von Verkaufsmarken in Deutschland verliehen werden. In Anbetracht des Weihnachtsgeschäfts waren das sogar unüblich viele, wobei FIFA 18 einen neuen Rekord aufstellte.

Die FIFA-Reihe bleibt im Bereich der Sportspiele das Maß der Dinge, vor allen Dingen natürlich auch im fussballverrückten Deutschland. Wie der Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware im Rahmen der Bekanntgabe der BIU Sales Awards für den Dezember 2017 verkündete, konnte das Spiel von EA Sports nun einen neuen Rekord in Deutschland markieren.

Nachdem FIFA 18 bereits im November die Hürde von über einer Million verkaufter Spielexemplare nur in Deutschland genommen hatte, schaffte der Titel im Dezember nun auch die Marke von 1,5 Millionen Exemplaren auf mehreren Plattformen. Dafür gab es erneut einen BIU Multiplattform Award, interessanter ist aber die Tatsache, dass FIFA 18 diese neue Marke in einer neuen Rekordzeit seit dem Release erreicht hat und in diese Kategorie nun neu anführt. Auf der Xbox One verkaufte sich der Titel mittlerweile über 200.000 Mal und erhält hier den Platin-Award.

Das Weihnachtsgeschäft förderte aber noch zahlreiche weitere Platin-Auszeichnungen für 200.000 Verkäufe bzw. Gold-Auszeichnungen für 100.000 verkaufte Exemplare jeweils auf einer Plattform zu Tage. Wer sonst noch in Deutschland äußerst erfolgreich unterwegs gewesen ist, könnt ihr der nachfolgenden Übersicht entnehmen.

BIU Multiplattform Award (mehr als 1,5 Mio. Verkäufe auf mehreren Plattformen)

BIU Sales Award in Platin (mehr als 200.000 Verkäufe auf einer Plattform)

BIU Sales Award in Gold (mehr als 100.000 Verkäufe auf einer Plattform)