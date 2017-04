Der Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware hat den Jahresbericht über den Computer- und Videospielmarkt in Deutschland für das abgelaufene Jahr 2016 veröffentlicht. Dabei ist weiterhin ein deutliches Wachstum zu verzeichnen.

Der Markt für Computer- und Videospiele ist in Deutschland auch 2016 weiter kräftig gewachsen. Auf PC, Konsolen, Handhels, Smartphones und Tablets sowie mit Online-Abos wie Xbox Live Gold oder PlayStation Plus wurden demnach im vergangenen Jahr in Deutschland 2,13 Milliardn Euro erlöst. Der Umsatz durchbrach damit erstmals die 2-Milliarden-Marke.

Im Vergleich zum Vorjahr 2015 konnte ein Umsatzsteigerung von sieben Prozent erzielt werden; damals lag man mit 1,99 Milliarden Euro noch knapp unterhalb dieser Grenze. Während der Software-Bereich weiter wuchs, ging der Umsatz mit Hardware und Peripheriegeräte um 15 Prozent auf 747 Millionen Euro zurück. Das ergaben Erhebungen des Marktforschungsunternehmens GfK.

Stark gewachsen ist der Umsatz mit virtuellen Gütern und Zusatzinhalten. Hier ist das Wachstum mit 17 Prozent auf 659 Millionen Euro besonders stark ausgefallen. Selbiges trifft auf den Umsatz mit Abonnements zu, der um 19 Prozent auf 173 Millionen Euro angewachsen ist.