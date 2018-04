Amazon hat ja vor geraumer Zeit die Amazon Game Studios gegründet, um im Videospielbereich künftig ordentlich mitzumischen. Das wollte man unter anderem mit Breakaway tun, doch der Titel wurde nun eingestellt.

Als einer der ersten Titel der Amazon Game Studios wurde seiner Zeit Breakaway für den PC angekündigt. Dabei handelte es sich um einen Fantasy-Sport-Brawler mit MOBA-Einflüssen und Basenbau sowie vollständiger Twitch-Integration. Klingt interessant findet ihr? Dann habt ihr Pech, denn der Titel wird nun gar nicht mehr erscheinen. Amazon hat die Entwicklung nun kurzerhand eingestampft.

Das Spiel sah sich in den vergangenen zwei Jahren der Entwicklung zahlreichen Herausforderungen ausgesetzt. Zuletzt habe das Team versucht, das Feedback der Community in Breakaway einfließen zu lassen. Man habe viele Ideen entwickelt und Fortschritte gemacht, allerdings habe man auch sehr hohe Ansprüche an sich selbst.

"Trotz aller Bemühungen haben wir nicht den Durchbruch erreicht, der das Spiel zu dem gemacht hätte, was wir uns erhofft haben", heißt es nun zur Einstellung der Arbeiten weiter. Das Entwicklerstudio habe sich daher schweren Herzens dazu entschieden, nun andere Ideen zu verfolgen. Breakaway ist daher nicht mehr aktiv in Entwicklung und wird nicht veröffentlicht.

Man bedanke sich bei der "enthusiastischen Community" und werde über die Kanäle des Spiels weiter zu den neuen Projekten auf dem Laufenden halten. Die Amazon Game Studios insgesamt hatten neben Breakaway damals auch zwei weitere Titel angekündigt: Crucible und New World. Diese zwei Spiele befinden sich gegenwärtig weiter in der Mache.